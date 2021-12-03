سيول تعلق على رفض نواب أمريكيين لإعلان نهاية الحرب الكورية

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه ربما يكون هناك درجة من سوء التفاهم دفعت مجموعة مكونة من 35 من النواب الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي إلى إرسال رسالة مشتركة إلى البيت الأبيض، أعربوا فيها عن معارضتهم لإعلان نهاية الحرب الكورية دون التزام كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة النووية.وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء أن إعلان نهاية الحرب لا يعني اتخاذ تغييرات قانونية أو هيكلية لنظام الهدنة، وأن قضية وضع القوات الأمريكية في كوريا وقيادة الأمم المتحدة هي قضية منفصلة تماما.وقد أعرب النواب في رسالتهم عن مخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها وجود القوات الأمريكية وآثار الإعلان على الاستقرار الإقليمي.وفيما يتعلق بقول النواب بأن تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية تماما يجب أن يسبق إنهاء الحرب، قال المسؤول إن معاهدة السلام وليس مجرد إعلان إنهاء الحرب، هي التي ستتبع نزع السلاح النووي بالكامل، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي لكوريا الجنوبية هو دعم نزع السلاح النووي المتزامن مع إقامة السلام الدائم جنبا إلى جنب، ويمكن أن يكون إعلان إنهاء الحرب بمثابة قوة دافعة لاستئناف المفاوضات النووية. كما أشار إلى أن الكوريتين اتفقتا على السعي إلى إنهاء الحرب رسميا في محادثات القمة السابقة، بينما أعرب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن اهتمامه بهذه القضية في سبتمبر الماضي.وسلط المسؤول الضوء على دعم الإعلان داخل الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك الخطاب الذي أرسله 23 من النواب الديمقراطيين إلى الرئيس "بايدن" الشهر الماضي.