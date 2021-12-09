السياسية إلغاء محادثات وزارية بين كوريا والمجر بعد إصابة عضو في الوفد المجري بكورونا

تم إلغاء المحادثات الوزارية بين كوريا الجنوبية والمجر التي كان من المقرر عقدها في سيول أمس الأربعاء، بعد تأكيد إصابة بعض أعضاء الوفد المجري بفيروس كورونا.



وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه تم وضع المصابين في العزل بعد إجراء اختبارات وتأكيد إصابة أحدهم، مما تسبب في تأجيل الاجتماعات إلى أجل غير مسمى.



وكان الجانبان يخططان خلال تلك المباحثات لإجراء متابعة لقمة الشهر الماضي التي عُقدت في "بودابست"، ومناقشة تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار والتعافي الاقتصادي فيما بعد انتهاء جائحة كورونا.



وقد عاد بعض المسؤولين المجريين ممن وصلوا إلى سيول في وقت سابق من اليوم على متن رحلة العودة فور وصولهم إلى كوريا الجنوبية.