شركة فايزر تقول إن الجرعة الثالثة فعالة ضد أوميكرون

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أفادت تقارير بأن شركتي "فايزر" و"بايو إن تيك" قالتا أمس الأربعاء إن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا يبدو فعالا ضد السلالة الجديدة "أوميكرون" في الاختبارات المعملية، بعد تقديم جرعة ثالثة معززة.وأوضحت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى أن الشركتين الأمريكية والألمانية أصدرتا النتائج الأولية للاختبارات المعملية التي تسعى إلى تقييم فعالية اللقاح ضد "أوميكرون".وأظهرت الاختبارات التي أجريت في مستشفى جامعة "فرانكفورت" في ألمانيا أن جرعتين من اللقاح الخاص بالشركتين نتج عنه عدد منخفض إلى درجة ملحوظة من الأجسام المضادة. وعند احتساب الجرعة الثالثة زاد عدد الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفا مقارنة بالجرعتين.وقالت الشركتان إن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط سيكونون محميين من تطور المرض إلى حالة شديدة، لأن الخلايا المناعية تظل قادرة على التعرف على 80% من أجزاء البروتين الذي يستهدفه اللقاح.كما تعمل الشركتان على تطوير لقاح خاص بالسلالة "أوميكرون"، وتأملان في توفيره بحلول شهر مارس القادم.