كوريا الجنوبية توسع حظر الدخول ليشمل غانا وزامبيا

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قررت كوريا الجنوبية توسيع حظر الدخول ليشمل غانا وزامبيا، لاحتواء انتشار السلالة "أوميكرون".وقالت سلطات الحجر الصحي إن الحكومة اتخذت هذا القرار يوم الأربعاء في اجتماع لفريق العمل المختص بالحجر الصحي.واعتبارا من الغد الجمعة وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم، سيتم حظر دخول الأجانب القادمين لإقامات قصيرة من هذين البلدين الأفريقيين. وسيخضع المواطنون الكوريون الجنوبيون والأجانب المقيمون لحجر صحي لمدة عشرة أيام، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.وبعد هذه الخطوة ارتفع عدد الدول الخاضعة لتدابير الحجر الصحي الأكثر صرامة وقيود الدخول إلى 11 دولة.وفي أواخر الشهر الماضي، فرضت الحكومة الكورية حظرا على دخول القادمين من جنوب إفريقيا ونيجيريا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.