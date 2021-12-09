السياسية محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الكوري والمجري حول تعزيز التعاون

عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والمجر محادثات هاتفية أمس الأربعاء حول سبل تعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين.



ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى الوزير "جونغ أوي يونغ" محادثات هاتفية مع نظيره المجري "بيتر زيجارتو"، واتفقا على السعي إلى التعاون الشامل الجدير بعلاقة المشاركة التي تمت ترقيتها مؤخرا بين بلديهما، حيث قرر البلدان الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية، عندما زار الرئيس "مون جيه إين" المجر الشهر الماضي.



كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات بطاريات السيارات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. وطلب الوزير "جونغ" دعم المجر لمسعى سيول لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في بوسان، وأعرب عن امتنانه لدعم المجر لجهود سيول لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.



وقالت الوزارة إن "زيجارتو" أكد من جديد دعم بلاده النشط لعملية السلام.



وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع وجها لوجه مع وزير الخارجية المجري، ولكن تم تعديله إلى محادثات عبر الهاتف بعد تأكيد إصابة أحد أعضاء الوفد المجري بفيروس كورونا.