اختتام اجتماعات الأمم المتحدة لحفظ السلام في كوريا

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اختتم المؤتمر الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة الذي استضافته كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، حيث تم تقديم تعهدات جديدة من قبل حوالي 60 دولة بشأن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن ممثلي 75 دولة والاتحاد الأوربي ومنظمة حلف شمال الأطلسي شاركوا في الاجتماع الافتراضي الذي استمر يومين، وأضافت أن حوالي 60 دولة أعلنت عن تعهدات جديدة للمساعدة في تعزيز أداء وتأثير عمليات حفظ السلام.وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" في الاجتماع أن بلاده ستلعب دورا رائدا في تحويل معسكرات الأمم المتحدة إلى معسكرات "ذكية" مزودة بتكنولوجيا متقدمة. كما تعهدت كوريا الجنوبية بدعم إنشاء وحدة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة بالمشاركة مع كينيا ودول أخرى.وقالت الوزارة إن معظم المشاركين أعربوا عن دعمهم لـ "مبادرة سيول بشأن التكنولوجيا وبناء القدرات الطبية في عمليات حفظ السلام" التي طرحتها كوريا الجنوبية.