الرئيس مون يحضر قمة بايدن للديمقراطية اليوم الخميس

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من المقرر أن يشارك الرئيس "مون جيه إين" في قمة الديمقراطية التي سيستضيفها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عبر الفيديو اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يتحدث "مون" عن إنجازات كوريا الجنوبية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما سيؤكد على الحاجة إلى التعاون الدولي في جهود تعزيز الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى أيضا.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون" سيعبر أيضا عن رغبة بلاده في المساهمة في دفع الديمقراطية في المجتمع الدولي.ومن المرتقب ما إذا كان سيتم إصدار أي رسالة بخصوص الصين، وسط تكهنات بأن القمة التي يستضيفها "بايدن" تهدف إلى التصدي لبكين وموسكو.وتأتي القمة أيضا بعد إعلان واشنطن رسميا عن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية بسبب سجل الصين السيئ في مجال حقوق الإنسان.