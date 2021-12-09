الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس مون يحضر قمة بايدن للديمقراطية اليوم الخميس

Write: 2021-12-09 11:17:03

الرئيس مون يحضر قمة بايدن للديمقراطية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يشارك الرئيس "مون جيه إين" في قمة الديمقراطية التي سيستضيفها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عبر الفيديو اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتحدث "مون" عن إنجازات كوريا الجنوبية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما سيؤكد على الحاجة إلى التعاون الدولي في جهود تعزيز الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى أيضا.

وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون" سيعبر أيضا عن رغبة بلاده في المساهمة في دفع الديمقراطية في المجتمع الدولي.

ومن المرتقب ما إذا كان سيتم إصدار أي رسالة بخصوص الصين، وسط تكهنات بأن القمة التي يستضيفها "بايدن" تهدف إلى التصدي لبكين وموسكو.

وتأتي القمة أيضا بعد إعلان واشنطن رسميا عن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية بسبب سجل الصين السيئ في مجال حقوق الإنسان.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;