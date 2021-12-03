كوريا تسجل 7102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن مركز التعامل مع الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها طوال يوم أمس قد بلغ 7 آلاف و102 حالة، ليظل في مستوى يزيد عن 7 آلاف لليوم الثاني على التوالي، لكنه أقل مما تم تسجيله أول من أمس.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالمتحور "أوميكرون" 22 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتراكمة 60 حالة.كما زاد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 17، ليصل إجمالي عددهم إلى 857 مريضا، وهو أعلى مستوى منذ تفشي الوباء في كوريا.وزاد عدد الوفيات بـ57 حالة خلال يوم أمس، وبلغ معدل الوفيات 0.82%.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج خلال الإقامة في بيوتهم 18 ألفا و404 مرضى، بينما بلغ عدد الذين ينتظرون أسرّة في المستشفيات ألفا و3 مرضى.وبلغت نسبة انشغال الأسرّة الخاصة بالمرضى ذوي الحالات الخطيرة في مختلف أنحاء البلاد 78.8%، بينما بلغت نسبة انشغال الأسرّة في المستشفيات المتخصصة في الأمراض الوبائية 70.9%.