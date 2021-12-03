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اتضح أن المسلسل الكوري "لعبة الحبار" الذي تم بثه هذا العام عبر نتفليكس ولقي رواجا كبيرا في مختلف أنحاء العالم، قد أدرج في قائمة أكثر عشر عبارات بحثا على غوغل عالميا.وقالت شركة غوغل كوريا اليوم إنها حللت ترتيب عبارت البحث داخل وخارج كوريا، ووجدت أن عبارة "لعبة الحبار" احتلت المركز الثالث من بين عبارات البحث في كوريا.وكانت أكثر العبارات التي تم بحثها عبر غوغل كوريا هذا العام هي "ميتافرس" أو العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، ومنصة اللعبة "روبلوس"، وتلتهما عبارات: "حجز اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، و"لعبة الحبار"، و"أسعار أسهم شركة تسلا"، و"بيتكوين".أما العبارة التي احتلت المركز الأول في الترتيب العالمي هذا العام فهي: "أستراليا والهند في مباراة كأس العالم للكريكيت تي 20"، التي أقيمت هذا العام، وتلتها "الهند مقابل المملكة المتحدة"، و"الدوري الممتاز الهندي"، وكرة السلة الأمريكية للمحترفين"، و"يورو 2021، مما يشير إلى أن العبارات ذات العلاقة بالرياضة جاءت في مراكز متقدمة في ترتيب هذا العام.واحتلت عبارة "لعبة الحبار" المركز التاسع عالميا من حيث كمية البحث.