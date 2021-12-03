كوريا تشهد انخفاضا سريعا في عدد السكان

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مع اشتداد ظاهرة انخفاض الخصوبة التي تعاني منها كوريا الجنوبية، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى مستوى 37 مليون نسمة بعد حوالي نصف قرن.وتوقعت هيئة الإحصاءات الكورية في تقرير أصدرته اليوم أن ينخفض عدد السكان في كوريا بأكثر من 14 مليون نسمة حتى عام 2070 مقارنة مع الوقت الحالي، ليبلغ 37 مليونا و660 ألف نسمة.وأوضح التقرير أن نسبة نمو عدد السكان في كوريا ستظل تحافظ على سالب 0.1% كمعدل سنوي خلال الـ15 عاما القادمة، ثم تزيد سريعا حتى تصل إلى سالب 1.2% سنويا في عام 2070.وإذا صحت هذه التوقعات، سيبلغ عدد المواليد الجدد في كوريا في عام 2070 مستوى 200 ألف، فيما سيبلغ عدد حالات الوفاة حوالي 700 ألف.ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا شهدت كوريا انخفاضا في نسبتي الزواج والخصوبة إلى جانب التنقلات الدولية، الأمر الذي أدى إلى تبكير موعد انخفاض إجمالي عدد السكان بمن فيهم الأجانب بـ8 سنوات.من ناحية أخرى تمثل شيخوخة المجتمع تحديا كبيرا، حيث يتوقع أن نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والتي تمثل 16% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحاضر، سوف تتجاوز مستوى 30% في عام 2035، ثم تصل إلى 46% في عام 2070، وأن يتضاعف عدد كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما بحوالي 7 أضعاف النسبة الحالية ليمثلوا 14% من إجمالي عدد السكان.وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض عدد المراهقين دون سن الرابعة عشرة ليبلغ مستوى 45% من المستوى الحالي.ونتيجة لانخفاض عدد الشباب وارتفاع عدد كبار السن، من المتوقع أن تزداد تكاليف الإعالة ازديادا كبيرا.وقد بلغ عدد كبار السن الذين يتوجب على كل من مائة شخص في سن العمل إعالتهم 22 شخصا في عام 2020، وسوف يتضاعف هذا الرقم بأكثر من 4 أضعاف في عام 2070 ليبلغ العدد 101 شخص، مما يعني أن شخصا واحد في سن العمل سيتوجب عليه إعالة مسن واحد.