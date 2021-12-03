سيول لا تدرس تنفيذ مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين

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أكد مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أن الحكومة لا تدرس حاليا تنفيذ مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية التي ستقام العام القادم.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أمس ردا على سؤال عن موقف الحكومة الكورية من المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية للأولمبياد. وأضاف المسؤول أن الجانب الأمريكي كان قد أخبر حكومة كوريا الجنوبية بقرار المقاطعة قبل الإعلان عنها، كما أوضح أن الجانب الأمريكي يرى أن مسألة المقاطعة الدبلوماسية في الدول الأخرى تعتمد على اختيار حكوماتها. لكنه قال أيضا إن الحكومة الكورية لم تتخذ قرارا حتى الآن حول إرسال وفد رسمي إلى أولمبياد بكين.وفي غضون ذلك من المتوقع أن يشارك الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في مؤتمر قمة الديمقراطية الذي ينظمه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مساء اليوم.يشار إلى أن الصين وروسيا لم يتم إدراجهما في قائمة المدعوين إلى هذا المؤتمر الافتراضي الذي من المتوقع أن يشارك فيه قادة مائة دولة تقريبا.وسوف يعرض الرئيس الكوري الإنجازات التي حققتها حكومته في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال هذا المؤتمر.