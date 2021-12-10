السياسية استقالة الرئيس المشارك للجنة الانتخابات في الحزب المعارض الرئيسي

استقال "روه جيه صونغ" الرئيس المشارك للجنة الانتخابات في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، وسط الجدل المثار حول تصريحات أدلى بها سابقا.

وأعلن "روه" عن هذا القرار في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، حيث اعتذر لمن يمكن أن يكونوا قد تضرروا من تصريحاته، وقال إنه كان عليه الاعتراف بسرعة بإدلائه بهذه التصريحات والاعتذار عنها، بدلا من محاولات الشرح والتوضيح. وأضاف أنه فشل في الارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب بسبب عدم نضجه.

وقال "روه" أيضا إنه سيعود إلى دوره كناخب ويحاول أن يصبح بذرة لتغيير السلطة بإخبار معارفه أن ينتخبوا المرشح الرئاسي للحزب "يون صوك يول".

يُذكر أن "روه"، رجل الأعمال الريادي البالغ من العمر 37 عاما، قد صنع لنفسه اسما في الأوساط السياسية بخطابه أمام عمدة سيول "أوه سي هون" خلال حملته الانتخابية في الانتخابات التكميلية لشغل منصب عمدة سيئول في أبريل، وتم تعيينه في لجنة الانتخابات الرئاسية بالحزب المعارض يوم الاثنين.

لكنه سرعان ما تعرض لانتقادات شديدة بعد ظهور تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها في الماضي، والتي انتقد فيها انتفاضة كوانغ جو الديمقراطية في عام 1980 والمناضل من أجل الاستقلال "كيم غو".

