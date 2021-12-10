كوريا الجنوبية تسجل أول انخفاض في الإيرادات الضريبية هذا العام

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في الإيرادات الضريبية على أساس سنوي للمرة الأولى خلال هذا العام في شهر أكتوبر، بسبب الإعفاء الضريبي المؤقت للشركات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.ووفقا لوزارة المالية أمس الخميس، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 307.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 53.7 تريليون وون على أساس سنوي.وازدادت الإيرادات من ضريبة الدخل بمقدار 20.8 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 96.3 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وازدادت إيرادات ضريبة الشركات أيضا بمقدار 14.4 تريليون وون، على خلفية التعافي الاقتصادي.لكن الإيرادات الضريبية في شهر أكتوبر انخفضت بمقدار 6.2 تريليون وون على أساس سنوي لتسجل 32.9 تريليون وون.وقالت وكالة الإحصاءات الكورية إن التراجع كان بسبب تمديد الموعد النهائي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسديد ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب الشركات لمدة ثلاثة أشهر، كجزء من الجهود لتخفيف الأضرار التي لحقت بهم بسبب جائحة كورونا.وبلغ حجم ديون الدولة في أكتوبر 939.6 تريليون وون.