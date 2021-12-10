ما يقرب من نصف عدد المتزوجين حديثا في كوريا ليس لديهم أطفال

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أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من نصف عدد المتزوجين حديثا في كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمس الماضية ليس لديهم أي أطفال.وأظهرت بيانات صادرة أمس الخميس عن هيئة الإحصاءات الكورية أنه من بين المتزوجين حديثا الذين سجلوا زواجهم قبل أقل من خمس سنوات، كان لدى 55.5% منهم طفل واحد على الأقل حتى يوم 1 نوفمبر.وتعد تلك النسبة أقل بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالعام الماضي، حيث ظلت تلك النسبة في انخفاض مضطرد منذ أن سجلت 64.5% في عام 2015، و62.5% في عام 2017، و59.8% في عام 2018، و57.5% في عام 2019.وانخفض متوسط عدد الأطفال لدى المتزوجين حديثا بمقدار 0.03 ليصل إلى 0.68.وأظهرت البيانات أيضا أن 42.1% من المتزوجين حديثا يمتلكون منزلا واحدا على الأقل، بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية عن العام السابق.