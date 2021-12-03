الرئيس مون يشدد على أهمية حماية الديمقراطية من الأخبار الكاذبة

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على الحاجة إلى تطوير قدرة ذاتية للتنقية من أجل حماية الديمقراطية من آثار الأخبار الكاذبة.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" إن "مون" أدلى بتلك التصريحات أمس الخميس خلال الجلسة العامة لقمة الديمقراطية الافتراضية التي استضافها الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث قال "مون" إن البشرية حققت تقدما غير مسبوق بمساعدة الديمقراطية، لكنها تواجه تحديات النزعة الشعبوية والتطرف وعدم المساواة والاستقطاب والأخبار الكاذبة والكراهية.وشدد "مون" على ضرورة ضمان الحرية الشخصية وحرية التعبير، لكن يجب أن يكونا متفقين مع الحرية للجميع. كما دعا إلى إجراء مشاورات جادة لمناقشة سبل حماية الديمقراطية.وشدد "مون" على ضرورة الاحتراز من ضرر الأخبار الكاذبة مع ضمان حرية التعبير.كما قال الرئيس إن كوريا الجنوبية ستنضم بنشاط وتساهم في جهود تعزيز الديمقراطية في آسيا، على أساس خبراتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والديمقراطية. ولم يشر إلى الصين في خطابه.ويشارك في المؤتمر الافتراضي الذي يستمر يومين حوالي 110 من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقادة القطاع الخاص. ويركز المؤتمر على مكافحة الفساد والاستبداد وتعزيز حقوق الإنسان.