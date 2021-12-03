ظهور نتائج اختبار القبول الجامعي لهذا العام اليوم الجمعة

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من المنتظر أن يتلقى جميع المتقدمين لاختبار القبول الجامعي نتائجهم اليوم الجمعة.وسوف يقوم المعهد الكوري للمناهج والتقييم، الذي يشرف على تنظيم اختبار القدرات الدراسية للجامعات، بتوزيع شهادات النتائج في المدارس أو المكاتب التعليمية.كما يمكن لخريجي المدارس الثانوية تنزيل شهادات درجات الاختبار الخاصة بهم من موقع المعهد: (https://csatreportcard.kice.re.kr) بدءا من الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة. وستكون نتائج طلاب الصف الأخير بالمدارس الثانوية متاحة بدءا من الساعة 9 صباحا يوم الاثنين القادم.ويتوفر المزيد من المعلومات حول توزيع وإصدار درجات الاختبار على الموقع الخاص بالاختبار: (www.suneung.re.kr).وفي الوقت نفسه، سيقوم المعهد بتوزيع نتائج الاختبار مع بقاء درجة قسم "علوم الحياة 2" شاغرة، بعد أن قبلت المحكمة يوم الخميس استئنافا من مجموعة من الطلاب لتعليق صلاحية الإجابة التي قدمتها الدولة على أحد الأسئلة في ذلك القسم.