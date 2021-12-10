تراجع مؤشر معنويات شراء المنازل إلى أقل من 100 نقطة

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انخفض مؤشر معنويات شراء المنازل في كوريا إلى ما دون 100 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.ووفقا لمجلس التقييم الكوري، سجل مؤشر العرض والطلب الأسبوعي للمنازل في البلاد 99.2 نقطة حتى يوم الاثنين، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.ويشير المؤشر إلى نسبة الشقق المتاحة لمعاملات الشراء مقارنة بالباحثين عن سكن، وقد ظل أعلى من 100 نقطة منذ أن سجل 99.9 نقطة في 22 يونيو من العام الماضي. وتشير القراءة التي تزيد عن 100 نقطة إلى أن عدد المشترين يفوق عدد البائعين.وسجلت قيمة المؤشر في سيول 96.4 نقطة في الفترة المذكورة، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي. وبذلك ظل المؤشر يسجل انخفاضا لأربعة أسابيع متتالية، منذ أن سجل 99.6 نقطة في الأسبوع الثالث من نوفمبر.