تقصير الفترة الفاصلة بين اللقاح والجرعة المعززة إلى 3 أشهر للبالغين

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قررت الحكومة الكورية تقصير الفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا للبالغين إلى 3 أشهر.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذا القرار اليوم الجمعة في الاجتماع الحكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا في مجلس مدينة إنتشون.وقال "كيم" إن الحكومة قررت تقليص الفاصل الزمني لتسريع التطعيم.وقبل القرار، كان يتم إعطاء الجرعة المعززة للبالغين ما بين 18 و59 عاما بعد 5 أشهر من تلقيهم التطعيم الأصلي، بينما كان يُسمح لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما بتلقي الجرعة الإضافية بعد 4 أشهر.وقال رئيس الوزراء أيضا إن الحكومة ستصدر أمرا إداريا اليوم الجمعة للمستشفيات العامة في المناطق خارج العاصمة لتوفير 1700 سرير لمرضى كورونا.