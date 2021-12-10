السياسية انتحار أحد المشتبه بهم في فضيحة التطوير العقاري

عُثر اليوم الجمعة على جثة رئيس شركة من المتورطين في فضيحة التطوير العقاري الضخمة، فيما يبدو أنه انتحار.

ووفقا لمصادر في الشرطة، عُثر على جثة "يو هان جي" رئيس شركة "بوتشون للتطوير الحضري"، في حوالي الساعة 7:40 صباحا في مجمع سكني بالقرب من منزله في مدينة "كويانغ" في شمال سيول.

وكانت الشرطة تبحث عنه بعد تلقي بلاغ من زوجته في حوالي الساعة 4 صباحا بأنه غادر المنزل في وقت مبكر من اليوم الجمعة، تاركا وراءه وصيته.

ويُتهم "يو" بتلقي 200 مليون وون كرشاوى في عام 2014 من المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة التطوير العقاري الضخمة، عندما كان مديرا لشركة "صونغ نام" للتطوير العقاري.

وكان فريق التحقيق في مكتب النيابة بمنطقة سيول المركزية قد طلب إصدار مذكرة توقيف بحق "يو" يوم أمس الخميس بتهمة الرشوة.



