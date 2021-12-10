أكثر من 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا في كوريا لليوم الثالث

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أعلنت السلطات الصحية الكورية اليوم الجمعة عن اكتشاف أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، لليوم الثالث على التوالي، ليتجاوز عدد الحالات المتراكم في البلاد 500 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تأكيد 7022 إصابة جديدة على مدار يوم أمس، ليصل المجموع التراكمي لعدد الإصابات في البلاد إلى 503 آلاف و606 إصابات.ومع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات منذ الشهر الماضي، تجاوز عدد الحالات المتراكمة مستوى 500 ألف بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصوله إلى 400 ألف. وقد استغرق الأمر حوالي 14 شهرا للوصول إلى 100 ألف حالة، لكن الرقم ارتفع إلى 200 ألف بعد 5 أشهر فقط. وبعد ثلاثة أشهر بلغ عدد الحالات 300 ألف، ثم 400 ألف إصابة في شهرين فقط.وبلغ عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة 852 مريضا، ليظل عددهم فوق 800 مريض لليوم الثالث على التوالي. وتوفي 53 شخصا بسبب المرض، مما رفع من عدد ضحايا الفيروس إلى 4130، وبلغ معدل الوفيات 0.82%.