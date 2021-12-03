افتتاح مؤتمر وزراء خارجية مجموعة الـ7 اليوم بحضور كوريا الجنوبية وآسيان

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من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة الـ7 في المملكة المتحدة من أجل تعزيز التضامن ضد الصين وتوسيع الحصار ضدها.ويُعقد المؤتمر الذي يستمر حتى الغد السبت في مدينة ليفربول في بريطانيا التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.وتتكون المجموعة من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوربي إلى جانب المملكة المتحدة.وقد تمت دعوة 4 دول إضافية، وهي كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وجمهورية جنوب إفريقيا، وكذلك ممثلين عن اتحاد الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، "آسيان"، إلى مؤتمر هذا العام.وتسعى مجموعة السبع إلى تعزيز الحملات الهجومية ضد الصين في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ من خلال دعوة آسيان لأول مرة، كما يأتي هذا المؤتمر بالتوازي مع مؤتمر قمة الديقراطية الذي تعقده الولايات المتحدة من أجل جمع الدول المتشاركة في القيم واستهداف الصين وروسيا، والتأكيد على أهمية تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.وصرح وزير الخارجية البريطاني بأن مؤتمر مجموعة السبع سيناقش بناء "شبكة للحرية"، كما سيتم فيه مناقشة المقاطعة الدبلوماسية ضد أولمبياد بكين القادمة.يشار إلى أن كل الدول الأعضاء في شبكة "اوكوس" الأمنية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، قد أعلنت مقاطعتها لأولمبياد بكين، كما ستقاطعها الدول الأعضاء في التجمع المخابراتي "فايف آيز"، والتي تشمل أيضا كندا ونيوزيلاندا.من جانبها لم تعلن حكومة كوريا الجنوبية عن موقف محدد في هذا الشأن حتى الآن، لكنها قالت إنها لا تدرس مقاطعة أولمبياد بكين الشتوية.