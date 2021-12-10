الحكومة الكورية تحذر من الانخفاض الحاد في عدد السكان

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" إن تقديرات هيئة الإحصاءات لعدد السكان في المستقبل قد تأثرت كثيرا بعدد من العناصر قصيرة المدى، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا غير المسبوقة.وأوضح "هونغ" في منشور على فيسبوك اليوم أن هذه التقديرات توجب علينا الحذر مجددا من حدوث أزمة منحدر عدد السكان التي تواجهها كوريا، لكنه أشار أيضا إلى أن التقديرات تأثرت كثيرا بعدد من العناصر قصيرة المدى.ووفقا لتقديرات عدد السكان في كوريا في الفترة من 2020 وحتى 2070، من المتوقع أن يبدأ إجمالي عدد السكان في الانخفاض لأول مرة هذا العام، إلى أن يصل إلى مستوى 37 مليون نسمة في عام 2070.وأكد نائب رئيس الوزراء على أن الحكومة الكورية ظلت تعد مختلف الطرق لتعزيز المرونة الشاملة، بما في ذلك التوسيع الكمي للقوى العاملة المنتجة وتحسين جودتها والاستعداد لمجتمع ينخفض فيه عدد السكان في سن التعليم، إلى جانب زيادة استدامة المجتمع والتعامل مع الاندثار الإقليمي، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل خاص لسياسات عدد السكان، منذ عام 2019.وأوضح أيضا أن الحكومة ستدعم هذه السياسات بحوالي 8 مليارات دولار خلال فترة 4 سنوات عبر تنفيذ 5 حزم رئيسية للتعامل مع انخفاض الخصوبة، مشيرا إلى أنها تخطط لتنفيذ المشروعات الجديدة ذات الصلة بدءا من العام القادم اعتمادا على القوانين المعنية، بما في ذلك القانون الإطاري لمجتمع انخفاض الخصوبة والشيخوخة وقانون مكافآت الأطفال.