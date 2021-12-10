إقامة عروض غنائية كبيرة في مدينة بوسان رغم مخاوف الحجر الصحي

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يقيم المطرب الكبير "نا هون آه" عروضا غنائية كبيرة في مجمع "بيكسو" للمؤتمرات في مدينة "بوسان" الكورية الجنوبية خلال بدءا من اليوم وحتى بعد الغد الأحد.ومن المتوقع أن يحضر حوالي 24 ألف مشاهد هذه العروض التي من المقرر تنظيمها مرتين كل يوم خلال الأيام الثلاثة بعد بيع تذاكرها بالكامل.يشار إلى أن هذه العروض كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس الماضي إلا أنها تم تأجيلها نتيجة لموجة انتشار فيروس كورونا.وفي ظل الظروف غير المواتية هذه المرة أيضا صرحت الجهة المنظمة للعروض بأنها أضافت تدابير للحجر الصحي من خلال تغيير خطوط تنقل المشاهدين عند الدخول وغير ذلك من الإجراءات.الجدير بالذكر أن هذه العروض خاضعة لنظام تصاريح اللقاح، كما يتم فيها حظر كل ما قد يتسبب في انتقال العدوى مثل الهتافات والغناء الجماعي وتناول الأطعمة، بالإضافة إلى تخصيص مقعد فارغ بجوار كل مقعد مشغول.وتولي السلطات الصحية اهتماما بالغا بهذه العروض لأنها تقام بحجم كبير في ظل تسجيل عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بوسان بمستوى قياسي بلغ 240 حالة مع وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى البلاد.ومن المقرر أن يقام حوالي 60 عرضا غنائيا كبير الحجم خلال فترة نهاية هذا العام وبداية العام القادم.