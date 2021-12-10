البرلمان يوافق على تعديل القانون الخاص لحادث الثالث من أبريل

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وافق البرلمان الكوري في جلسة عامة عقدها اليوم على مسودة تعديل القانون الخاص لحادث الثالث من أبريل، الذي يركز على دفع تعويضات للضحايا.جاء ذلك بعد مرور حوالي 9 أشهر على طرح المسودة التي تحمل أساسا قانونيا خاصا للتعويضات، في شهر فبراير الماضي.وقدرت وزارة الإدارة والأمن بأن مبلغ التعويضات سيصل إلى حوالي خمسة وسعبين ألف دولار لكل ضحية.وقد تم إدراج إجمالي التعويضات البالغة حوالي مائة وواحد وخمسين مليون دولار في ميزانية الحكومة للعام القادم، ومن المقرر أن يتم توزيعها على حوالي 14 ألف شخص على مدار 5 سنوات.وبهذا صار من الممكن تعويض أسر الضحايا رسميا بعد مرور 70 عاما على وقوع ذلك الحادث.كما أصبح من الممكن للسجناء المظلومين نتيجة للمحاكمات العسكرية غير القانونية في ذلك الوقت، استعادة شرفهم بالتوازي مع توجه وزارة العدل لإجراء مراجعة جماعية لهم.