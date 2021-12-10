كوريا تتفق مع بولندا على تطوير مطار جديد

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية التعاون في مشروع تطوير مطار جديد تنفذه الحكومة البولندية، وهو ما سيؤدي إلى دخول المزيد من الشركات الكورية إلى هناك.وصرحت وزارة الأراضي والنقل بأنها أبرمت مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون بين البلدين بشأن تطوير مطار جديد في في العاصمة البولندية "وارسو"، وذلك في الساعة السادسة من بعد ظهر أمس حسب توقيت كوريا.وأقيمت مراسم التوقيع لمتابعة الاتفاق على تعزيز البنية التحتية الذي تم التوصل إليه في مؤتمر القمة الكورية البولندية وجها لوجه الشهر الماضي.وتحتوي مذكرة التفاهم على طرق عملية متعددة لتعزيز التعاون في مشروع المطار، بما في ذلك تبادل المعلومات من أجل إجراء دراسة جدوى لتطوير المطار الجديد وإدارة فريق العمل ذي الصلة.تجدر الإشارة إلى أن المشروع البولندي يعتبر بمثابة إنشاء أكبر مطار في أوربا الشرقية الوسطى، وسوف يحل محل مطار "وارسو شوبان" القائم.ومن المتوقع أن يبلغ حجم إجمالي المشروع، الذي يضم أيضا بناء سكك حديدية وطرق وتنمية حضرية، حوالي ثمانمائة وأربعين مليار دولار.