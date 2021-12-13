وزير الدفاع الكوري يتعهد بدعم السعي لإعلان إنهاء الحرب

Photo : KBS News

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" إن الجيش سيدعم جهود الحكومة لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية من خلال وضعية استعداد قوية.جاء ذلك في برنامج للكي بي إس أمس الأحد، حيث أوضح "صوه" أنه يتفهم أن الحكومة تسعى لإعلان إنهاء الحرب كنقطة انطلاق مهمة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام في المنطقة. وقال إن الجيش سيدعم سياسة الحكومة بوضعية استعداد قوية.وفيما يتعلق بالاتفاق الأخير مع وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" بشأن تحديث خطط الحرب ضد التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية، قال الوزير "صوه" إنه من الطبيعي لدولة ذات سيادة أن تضع خططا حربية، واصفا ذلك بأنه "واجب أساسي".وخلال الاجتماع التشاوري الأمني السنوي في وقت سابق من هذا الشهر، وافق وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي أيضا على إجراء تقييم للمرحلة الثانية من القدرة التشغيلية الكاملة خلال العام القادم للتحضير لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب، المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام القادم.وفيما يتعلق بهذا التقييم، قال "صوه" إن الوزير "أوستن" أمر السلطات العسكرية بإجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تنفيذ النقل في فصل الربيع.