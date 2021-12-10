طوكيو تحث سيول مجددا على اتخاذ تدابير مناسبة بشأن القضايا التاريخية

Photo : KBS News

دعا وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" كوريا الجنوبية إلى اتخاذ ردود مناسبة لحل النزاعات الثنائية حول قضايا العمل والتعويضات في زمن الحرب.وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية للأنباء، أطلق "هاياشي" تلك الدعوة أول من أمس السبت خلال اجتماع قصير مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" على هامش اجتماع مجموعة السبع في "ليفربول" بإنغلترا، حيث أوضح "هاياشي" موقف طوكيو الثابت بشأن قضايا الاسترقاق الجنسي والعمل القسري في زمن الحرب، وحث سيول بشدة على اتخاذ التدابير المناسبة لحل هذه القضايا.ومن جانبه أوضح الوزير "جونغ" موقف الحكومة الكورية مجددا من تلك القضايا. واتفق الجانبان على تعزيز الحوار بين السلطات الدبلوماسية لاستعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها وزيرا خارجية البلدين محادثات منذ تولى "هاياشي" منصبه يوم 10 نوفمبر الماضي.