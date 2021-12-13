مون يعقد قمة مع رئيس وزراء أستراليا

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سيجري الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" اليوم الاثنين في كانبيرا.ومن المتوقع أن يناقش مون، الذي وصل إلى أستراليا أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، التعاون بين البلدين في مكافحة كورونا، ومشاكل سلاسل التوريد للمعادن الأرضية النادرة مثل الليثيوم، المتوفرة بكثرة في أستراليا.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الزيارة ستكون فرصة لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد للمواد الخام والموارد المعدنية الرئيسية، مشددا على الحاجة إلى تنويع قنوات استيراد المنتجات الرئيسية. وبعد القمة، يعتزم الجانبان عقد مؤتمر صحفي مشترك من أجل الإعلان عن نتائج مناقشاتهما.وسوف يزور مون بعد ذلك نصبا تذكاريا للمحاربين الأستراليين القدامى في الحرب الكورية، ويقدم احترامه لأولئك المحاربين في النصب التذكاري الوطني الأسترالي للحرب الكورية، كما سيتناول العشاء مع قدامى المحاربين الأستراليين.ويعد مون هو أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى أستراليا منذ 12 عاما، كما أنه أول رئيس يزور أستراليا منذ بدء جائحة كورونا.