الحكومة الكورية تفرض بالكامل نظام تصاريح تطعيم كورونا بعد انتهاء فترة السماح

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ستطبق الحكومة الكورية نظام تصاريح الدخول بشكل كامل للمطعمين ضد فيروس كورونا حيث انتهت فترة السماح البالغة أسبوعا واحدا يوم أمس الأحد.واعتبارا من اليوم الاثنين، سيتعين على كل فرد تقديم دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا أو شهادة تفيد بنتائج اختبار "بي سي آر" سلبي للفيروس، من أجل دخول 16 نوعا من المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي.وبموجب قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة التي تم الإعلان عنها قبل أسبوع، ستقتصر التجمعات الخاصة على ستة أشخاص في منطقة سيول الكبرى وثمانية في باقي أنحاء البلاد. وفي داخل المطاعم والمقاهي، سيمكن أن تشمل التجمعات الخاصة شخصا واحدا غير مُطعم.وسوف تتم معاقبة الأفراد المخالفين لقواعد هذا النظام بغرامة تبلغ 100 ألف وون، وبخمسة ملايين وون لصاحب المنشأة، عن المخالفة الأولى وثلاثة ملايين وون للثانية.وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للأشخاص بزيارة المطاعم والمقاهي بمفردهم حتى لو لم يتم تطعيمهم.