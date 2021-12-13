وزير الخارجية الكوري يعقد أول لقاء مع نظيره الياباني

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عقد وزير الخارجية البكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" أول اجتماع له مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" منذ تنصيب "هاياشي" الشهر الماضي.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، التقى جونغ مع هاياشي يوم السبت على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية في الدول الأعضاء في مجموعة السبع، في مدينة ليفربول البريطانية. وقالت الوزارة إن الوزيرين التقيا خلال عشاء الترحيب، وتبادلا التهنئة في جو ودي. وخلال المحادثات، نقل جونغ موقف الحكومة الكورية بشأن قضايا الضحايا الكوريين الجنوبيين في الاسترقاق الجنسي والعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وقال جونغ إنه يتعين على البلدين حل مشاكلهما من خلال الحوار لأنهما بحاجة إلى التعاون في قضايا التاريخ وكذلك في العديد من المجالات الأخرى. وأضافت الوزارة أن هاياشي نقل موقف طوكيو من هذا الأمر.وأضافت أن الوزيرين أكدا على أهمية التعاون بين البلدين وكذلك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، واتفقا على التواصل والتشاور عن كثب بين السلطات الدبلوماسية من أجل تطوير العلاقات الثنائية.