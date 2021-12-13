العثور على إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منطقة تشون آن

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أكّدت الحكومة الكورية العثور على حالة أخرى من حالات الإصابة بسلالة فيروس إنفلونزا الطيور"إتش5 إن1" شديدة العدوى، في مزرعة دواجن في "تشون آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ". وقالت حكومة المقاطعة يوم أمس الأحد إنها تأكدت من حالة إصابة بفيروس"إتش5 إن1" في مزرعة تربي حوالي 54 ألف دجاجة بيّاضة.وسوف تقوم حكومة المقاطعة بإعدام حوالي 286 ألف طائر داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من تلك المزرعة كإجراء وقائي، مع تنفيذ إجراءات أخرى تشمل تجميد الحركة في المنطقة.وتعد هذه هي الحالة الحادية عشرة المؤكدة المتعلقة بمزارع دواجن بعد الإبلاغ عن أول حالة هذا العام في مزرعة للسمان في "أوم صونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" في أوائل نوفمبر الماضي. كما تعد هذه الحالة الثالثة التي يتم العثور عليها في مزرعة بيض، بعد تأكيد الحالة الأولى في هذا العام في المنطقة يوم 3 ديسمبر، والثانية في "يونغ آم" في مقاطعة جنوب جولا يوم 5 ديسمبر.وعقدت السلطات المعنية اجتماعا طارئا يوم أمس الأحد قررت فيه إطلاق حملة وطنية لاحتواء الفيروس شديد العدوى في مزارع البيض حتى نهاية شهر يناير القادم.