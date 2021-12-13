وزراء خارجية مجموعة السبع يحثون كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار

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حث وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع كوريا الشمالية على الامتناع عن ارتكاب أي استفزازات، والانخراط في الحوار الدبلوماسي.ووجهت مجموعة السبع هذه الدعوة يوم أمس الأحد في ختام اجتماع لوزراء الخارجية والتنمية للدول الأعضاء في المجموعة، في مدينة ليفربول البريطانية، وذلك في بيان صادر عن وزيرة الخارجية البريطانية "إليزابيث تروس"، التي ترأست الاجتماع.وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم ما زالوا ملتزمين بهدف الإخلاء التام والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه، لجميع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية، ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.كما أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم للولايات المتحدة في سياساتها تجاه كوريا الشمالية. ويذكر أنه كان قد صدر بيان مماثل بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شهر مايو الماضي.