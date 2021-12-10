الصادرات الكورية تسجل أعلى رقم لها على الإطلاق

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سجل إجمالي حجم الصادرات الكورية لهذا العام أعلى رقم على الإطلاق منذ أن بدأ تجميع البيانات التجارية عام 1956.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، تجاوز إجمالي حجم الصادرات الكورية لهذا العام 604.9 مليار دولار على أساس الساعة الحادية عشرة و36 دقيقة من صباح اليوم.وتوقع التقرير أن يتجاوز إجمالي حجم الصادرات الكورية 640 مليار دولار في نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تجاوز الحجم 100 مليون دولار عام 1964، و10 مليارات دولار عام 1977، و100 مليار دولار عام 1995، و600 مليار دولار عام 2018.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات الكورية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام 583.8 مليار دولار، بزيادة مقدارها 27.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.وأرجع التقرير السبب في زيادة الصادرات إلى تمتع الصناعات والمنتجات التصديرية بالانتعاش، منها أشباه الموصلات والسفن والسيارات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات التصديرية.وبلغ نصيب أشباه الموصلات الكورية في سوق ذاكرة أشباه الموصلات العالمية 58.9% على أساس الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومازالت كوريا الجنوبية ضمن قائمة أكثر دول العالم تصديرا للسيارات بفضل تصدير ما قيمته 32.7 مليار دولار من السيارات.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال والسفن الصديقة للبيئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة حجم الصادرات أيضا إلى ارتفاع القيمة المضافة لبعض المنتجات التصديرية، منها السفن والسيارات الكهربائية والشاشات الأوليد.