الأجانب يشترون ما يزيد عن 2.5 تريليون وون من الأسهم الكورية في نوفمبر

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قام المستثمرون الأجانب بشراء أكثر من 2.5 تريليون وون من الأسهم الكورية في شهر نوفمبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة المراقبة المالية اليوم الاثنين، بلغ حجم مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تريليونين و538 مليار وون في شهر نوفمبر الماضي.بهذا، بلغ إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 734 تريليونا و100 مليار وون على أساس نهاية نوفمبر الماضي، بانخفاض مقداره 8 تريليونات وون مقارنة بنهاية الشهر الأسبق، حيث بلغت حصة الأجانب من إجمالي قيمة الأسهم الكورية 28.3%.وفيما يخص السندات، فقد اشترى الأجانب 5 تريليونات و342 مليار وون من السندات الكورية في نوفمبر الماضي، وقاموا بسداد تريليونين و549 مليار وون من السندات.وبلغ إجمالي قيمة السندات التي يمتلكها الأجانب 203.3 تريليون وون في نهاية نوفمبر، بزيادة مقدارها 3.1 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.