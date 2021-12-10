حكومة بايدن تفرض أول عقوبات لها على كوريا الشمالية

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فرضت الحكومة الأمريكية أول عقوبات لها على كوريا الشمالية بعد تنصيب الرئيس "جو بايدن"، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وتشمل العقوبات أشخاصًا وكيانات في كوريا الشمالية ذوي الصلة بوضعية حقوق الإنسان فيها. وبناء على هذه العقوبات سيتم تجميد أصولهم في الخارج وحظر مداولتها.ومن بين الكيانات الجديدة والأشخاص الجدد الخاضعين للعقوبات التي فرضتها عليهم وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب المدعي المركزي، والإستوديو الوطني للأفلام المتحركة، ووزير الدفاع "لي يونغ كيل".وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدين" في كلمته الختامية لقمة الديمقراطية يوم الجمعة الماضي إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد اكتشف أن كوريا الشمالية أجبرت مواطنيها على العمل القسري في بيئة سيئة في إستوديو السادس والعشرين من أبريل الوطني، الذي يتم فيه تصوير أفلام متحركة للأطفال.كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات صينية وروسية تساعد كوريا الشمالية في جني العملات الأجنبية بالتهرب من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.