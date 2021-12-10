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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية لا تفكر في المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية المقرر انعقادها في شهر فبراير من العام القادم.وصرح الرئيس "مون" بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الاثنين في أعقاب محادثات القمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" في كانبرا، حيث أضاف الرئيس "مون" الذي يقوم حاليا بزيارة دولة لأستراليا تستغرق أربعة أيام، أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لم تطلب من كوريا الجنوبية التفكير في المشاركة في المقاطعة.قال "مون" إن التحالف مع الولايات المتحدة هو أساس دبلوماسية كوريا الجنوبية وأمنها، لكنه أضاف أن العلاقات مع الصين مهمة أيضًا لكوريا الجنوبية من الناحية الاقتصادية.هذا وقام الزعيمان الكوري والأسترالي في محادثات القمة بينهما برفع العلاقات بين سيول وكانبرا لتكون علاقات مشاركة إستراتيجية شاملة.كما وقع الزعيمان صفقة لتصدير مدفعيات كورية ذاتية الدفع من طراز "كيه- 9" لأستراليا، متفقين على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.كما تم خلال القمة توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال سلسلة توريد المعادن الرئيسية والبحث عن المعادن وتطويرها والتنقيب عنها.وقررت أستراليا إعفاء الوافدين الكوريين الذين حصلوا على التطعيم بالكامل من الحجر الصحي عند دخولهم أستراليا.