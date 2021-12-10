سيول تسعى للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ

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أعلن "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية أن الحكومة الكورية ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عضوية الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية حيث أضاف أن نظامَ الاقتصاد الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يشهد تغييرات كبيرة، خاصة بعد أن تقدمت كل من الصين وتايوان بطلبيهما للانضمام إلى عضوية الاتفاقية، وأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشامل سيدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.وأكد أنه أصبح من الصعب على كوريا الجنوبية تأجيل انضمامها إلى عضوية الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.وأضاف أن الحكومة الكورية قد اتخذت الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عضوية الاتفاقية من خلال المراجعة بشأن الدعم المالي لصناعة الثروة السمكية، والتجارة الرقمية، وإجراءات الحجر الصحي.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى عضوية الاتفاقية قريبا، معربا عن ترحيبه بذلك.