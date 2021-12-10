كوريا الجنوبية ترصد 5817 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخروج 876 مريضًا

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أبلغت السلطات الصحية عن أكثر من 5800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض مقداره 844 حالة مقارنة باليوم الأسبق.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 5783 حالة محلية المصدر، فيما تم تأكيد 34 حالة إصابة أخرى لدى الوافدين من الخارج.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمتحور "أوميكرون" خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 24 حالة، منها 21 حالة محلية المصدر، و3 حالات لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالأوميكرون إلى 114 شخصا حتى الآن.وانخفض عدد مرضى كورونا في حالات حرجة بمقدار 18 شخصا، ليصل إلى 876 شخصا، مسجلا بذلك أكثر من 800 مريض لليوم السادس على التوالي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 4 آلاف و293 حالة وفاة حتى الآن بعد أن تم الإبلاع عن 40 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وحصل 81.2% من سكان كوريا على التطعيم بالكامل، فيما حصل 83.7% من سكانها على الجرعة الأولى.