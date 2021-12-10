انتخاب الكاهن البوذي صونغ با كرئيس قادم لطائفة جوغيه

تم اختيار الكاهن البوذي "صونغ با" ليكون الرئيس القادم لطائفة "جوغيه" في كوريا، وهو ما يعد أعلى سلطة روحية لدى الطائفة البوذية الأكبر في كوريا، لكنها لا تتضمن الإشراف على إدارة الطائفة.وقال الكاهن "صونغ با" بعد اختياره إنه سيركز على تعاليم بوذا، ودعم كلماته بالعمل والقيام بدوره بروح تأديبية. كما أكد الكاهن البالغ من العمر 82 عاما على مبدأ التعاطف العالمي خاصة في هذه الأوقات الصعبة، وتمنى للشعب الكوري السعادة والصحة.وجاء تعيينه في منصب الرئيس الخامس عشر للطائفة البوذية الأكبر في كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، بعد فوزه بتأييد الأغلبية. وسوف تبدأ مدة ولايته البالغة خمس سنوات في مارس القادم. وفور اختياره، تبرع "صونغ با" بمبلغ 100 مليون وون، أي حوالي 90 ألف دولار، لاستخدامها في دعم طائفة "جوغيه".