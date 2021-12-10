الثقافية كتاب إي سانغ يفوز بجائزة الترجمة الأمريكية

فاز كتاب يضم مجموعة من القصائد والمقالات والقصص القصيرة للكاتب الحداثي التجريبي الكوري "إي سانغ"، بجائزة الترجمة الأمريكية الممنوحة من جمعية اللغة الحديثة.

وفي خبر عاجل يوم أمس الاثنين، قال معهد الترجمة الأدبية الكوري إن كتاب "إي سانغ: الأعمال المختارة" هو أول كتاب كوري جنوبي يفوز بجائزة "ألدو وجين سكاليوني لترجمة الأعمال الأدبية".

ويتضمن كتاب الأعمال المختارة 49 قصيدة، وستة مقالات، وقصتين قصيرتين، و12 قصيدة أخرى كتبها الكاتب الكوري باللغة اليابانية. وقد كتب "إي" تلك المواد خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي في كوريا عندما كانت تحت الحكم الاستعماري الياباني، وتوفي عن عمر يناهز 27 عاما بسبب مرض السل. وكان "إي" أيضا رساما ومهندسا معماريا.

وقد قدم معهد الترجمة الأدبية الكوري دعما للنشر باللغة الإنجليزية لهذا الكتاب، حيث ترجمه عن الكورية إلى الإنغليزية كل من "جاك جونغ" و"دون مي تشيه" و"جويل مكسويني"، ومن اليابانية إلى الإنمغليزية "سواكو ناكياسو".

ويذكر أن جائزة "ألدو وجين سكاليوني لترجمة الأعمال الأدبية" قد تأسست بتبرعات قدمها في عام 1987 الأستاذ بجامعة نيويورك "ألدو سكاليوني"، الذي أراد أن يحيي جهود زوجته "جين" المتفانية في إنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت قد ماتت في العام السابق.

