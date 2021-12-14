وكالة مكافحة الأمراض في كوريا تلمح إلى تعزيز التباعد الاجتماعي في ديسمبر

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وسط الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا، قالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" إن السلطات الصحية تدرس تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.وأوضحت "جونغ" في تصريحات أدلت بها إلى "كي بي إس" أمس الاثنين أن السلطات الصحية تدرس التدابير التي يمكن أن تكون فعالة في الوقت الحالي، بما في ذلك تشديد القيود على التجمعات الخاصة، وتقييد ساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات، وتوسيع العلاج في المنازل.وأشارت "جونغ" إلى ضرورة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي لكسب بعض الوقت حتى تنتهي السلطات الصحية من تطعيم عدد كافٍ من كبار السن بجرعات معززة، وتأمين أسرّة كافية في المستشفيات للمرضى، وإنشاء نظام للعلاج في المنازل.وأضافت "جونغ" أنه أثناء بذل هذه الجهود تحتاج كوريا إلى تعزيز التباعد الاجتماعي وتقليل العدوى، وتوقعت أن يستغرق الأمر حوالي شهر للقيام بذلك، لكنها أضافت أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن تفاصيل مثل تلك الإجراءات.