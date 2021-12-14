بنك التنمية الآسيوي يحافظ على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

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حافظ بنك آسيا للتنمية على توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام عند 4% على الرغم من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقدم بنك التنمية الآسيوي هذه التوقعات في تقرير حول التوقعات الاقتصادية أصدره اليوم الثلاثاء، حيث قال إن الاقتصاد الكوري الجنوبي سينمو بنسبة أربعة في المائة هذا العام، و3,1% في العام القادم، دون تغيير عن تقديراته الصادرة في سبتمبر الماضي.ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية إن بنك التنمية الآسيوي حافظ على توقعاته للنمو في ضوء الصادرات القوية لكوريا الجنوبية وزيادة الاستثمارات في المنشآت.ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد معدل التضخم في كوريا نموا بنسبة 2,3% هذا العام، و1,9% في العام القادم، حيث قام بتعديل توقعاته السابقة لهذين الرقمين، والتي تقل بمقدار 0,3% لكل منهما عن توقعاته في سبتمبر.وأشارت الوزارة إلى تعافي الاستهلاك بعد تخفيف التباعد الاجتماعي في الربع الرابع.