انخفاض أسعار الواردات الكورية لأول مرة منذ 7 أشهر في نوفمبر

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تراجعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر نوفمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الواردات في كوريا إلى 130,16 نقطة مئوية في نوفمبر، بانخفاض قدره 0,6% مقارنة بالشهر السابق.وتمثل هذه القراءة أول انخفاض منذ مايو الماضي، لكنها ارتفعت بالمقارنة مع العام السابق، بنسبة 35,5%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط، حيث تراجعت أسعار خام دبي، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 6,6% في نوفمبر.كما انخفضت أسعار الصادرات الكورية بنسبة 1% على أساس شهري في نوفمبر. ويمثل هذا أول انخفاض منذ نوفمبر من العام الماضي، لكنه ارتفاع كبير بنسبة 25,5% مقارنة بالعام السابق.