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السياسية

كوريا وأستراليا توقعان مذكرات تفاهم حول التبادلات الثقافية والتعاون التكنولوجي

Write: 2021-12-14 10:16:19Update: 2021-12-14 10:18:29

كوريا وأستراليا توقعان مذكرات تفاهم حول التبادلات الثقافية والتعاون التكنولوجي

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وأستراليا على تعزيز التبادلات الثقافية والتعاون في قطاعي التكنولوجيا والرقمية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة الكوريتان إنهما وقعتا يوم أمس الاثنين على مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأسترالية لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، يخطط الجانبان لتوسيع التبادلات في الرياضة والأغذية وإنتاج محتويات مشتركة.
كما وقعت وزارتا خارجية البلدين على مذكرة تفاهم منفصلة بشأن التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، حيث يخطط البلدان لعقد مائدة مستديرة تكنولوجية بشكل مشترك تضم دول جنوب شرق آسيا لبحث التعاون في التقنيات الرقمية والسيبرانية الرئيسية.
وقد وقع البلدان مذكرات التفاهم بمناسبة محادثات القمة التي عقدها الرئيس "مون جيه إين" مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" أمس الاثنين في كانبيرا.


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