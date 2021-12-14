واشنطن تنفي تنظيم حملة عالمية للمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ناقشت مسألة مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين مع حلفائها وشركائها قبل إعلان البيت الأبيض عن تلك المقاطعة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الوزارة الأمريكية عندما طُلب منه التعليق على تصريحات الرئيس "مون جيه إين" بأن كوريا الجنوبية لا تفكر في الانضمام إلى الخطوة الأمريكية، والتي صرح بها أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" عقب اجتماع قمتهما في كانبيرا، ردا على استفسار من كي بي إس. وأضاف المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تقوم بحملة عالمية في هذا الشأن.ويبدو أن هذه التصريحات تعكس موقف الخارجية الأمريكية بأن واشنطن أعلنت قرارها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لكن قرار المقاطعة قرار سيادي يجب على كل دولة اتخاذه بمفردها.وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار سيول الدبلوماسي سيؤثر على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قال المتحدث إن التحالف يمثل ركيزة أساسية في السلام والأمن والتقدم في منطقة شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم.