بيان مشترك كوري أسترالي حول المشاركة الاستراتيجية الشاملة

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أصدرت كوريا الجنوبية وأستراليا بيانا مشتركا بشأن علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما، أمس الاثنين.وقال المكتب الرئاسي في سيول اليوم الثلاثاء إن الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، قد أصدرا هذا البيان بعد محادثاتهما أمس في كانبيرا، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والإنترنت والتكنولوجيا والصحة وحماية الحدود والتنمية. كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون الوثيق في صناعة الدفاع لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية في المنطقة.ويذكر أن أستراليا كانت قد وقّعت صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار في اليوم السابق لشراء مدافع هاوتزر كورية ذاتية الدفع من طراز "كيه 9 ثاندر".كما شدد مون وموريسون أيضا على أن جائحة كورونا تمثل تحديا للصحة العالمية والاقتصاد، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفقا على تعزيز التعاون في مكافحة كورونا بما في ذلك إمدادات اللقاحات، وأكدا مجددا على التعاون الوثيق في جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام في المنطقة.