كوريا الجنوبية تبلغ عن 5567 إصابة جديدة و906 مرضى في حالة حرجة

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أبلغت السلطات الصحية عن أكثر من 5500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد المرضى ذوي الأعراض الحرجة إلى مستوى مرتفع جديد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 5567 حالة.وارتفع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة بمقدار 30 عن اليوم الأسبق ليصل إلى 906 مرضى، متجاوزا 900 مريض لأول مرة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 4387 حالة وفاة حتى الآن، حيث ارتفع معدل الوفيات إلى 0.83%.وشهد عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" ارتفاعًا بمقدار 5 أشخاص، ليصل إجمالي المصابين إلى 119 شخصا.وحصل 81.3% من سكان كوريا على التطعيم بالكامل، فيما حصل 83.8% من سكانها على الجرعة الأولى.