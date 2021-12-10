لعبة الحبار مرشح للفوز بـ 3 جوائز للغولدن غلوب

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قامت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليود أمس الاثنين بإدراج مسلسل الدراما الكوري "لعبة الحبار" بإنتاج منصة "نتفليكس" ضمن قائمة الترشيح للفوز بجوائز الغولدن غلوب الأمريكية لهذا العام في 3 فئات، وهي "أفضل مسلسل تلفزيوني- دراما"، و"أفضل ممثل"، و"أفضل ممثل مساعد".وفي فئة "أفضل مسلسل تلفزيوني- دراما" سيتنافس مسلسل "لعبة الحبار" مع أربعة مسلسلات تليفزيونية ودرامية أخرى.أما الممثل الكوري "لي جونغ جيه" بطل مسلسل "لعبة الحبار" فقد تم ترشيحه للفوز بجائزة "أفضل ممثل"، فيما تم ترشيح الممثل الكوري الآخر "أوه يونغ سو" الذي أدى دور "إيل نام" في نفس المسلسل للفوز بجائزة "أفضل ممثل مساعد".وسيقام حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب يوم التاسع من شهر يناير من العام القادم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.