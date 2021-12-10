العثور على إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في إقليم مو آن

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أكدت الحكومة الكورية العثور على حالة مشتبه بها أخرى من حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للدواجن في إقليم "مو آن" بمقاطعة جنوب "تشولا".وتقوم سلطات الحجر الصحي في المنطقة بإجراء اختبارات دقيقة للمزرعة التي تُربِّي حوالي 29 ألف بطة. ومن المتوقع أن تَظهر نتائج هذه الاختبارات بعد 3 أيام.وتم تأكيد 11 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدةِ العدوى منذ الإبلاغ عن أول حالة يوم الثامن من شهر نوفمبر الماضي في مزرعة للدواجن في إقليم "أوم سونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ".وأشارت سلطات الحجر الصحي إلى أن السبب الرئيسي لانتشار فيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى إلى عدم التزام بعض المزارع بقواعد الحجر الصحي.وتخطط الحكومة لفرض عقاب على المَزارع التي لا تلتزم بقواعد الحجر الصحي، وتتعرض للإصابة بالفيروس، منها تخفيض حجم التعويضات عن الخسائر المالية لتلك المزارع.