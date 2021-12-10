صادرات كوريا من منتجات المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى لها

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مستوى لها.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الثلاثاء إن حجم الصادرات الكورية من منتجات المعلومات والاتصالات بلغت 21 مليارا و490 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا، تكون صادرات كوريا من هذه المنتجات قد شهدت زيادة لـ18 شهرا متتالية منذ شهر يونيو من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن المتوسط اليومي لصادرات منتجات المعلومات والاتصالات في نوفمبر الماضي بلغ 900 مليون دولار، بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات التي تمتعت بزيادة في حجم صادراتها: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، وأجهزة التليفون المحمول، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها.وشهدت هذه المنتجات زيادة في حجم صادراتها إلى الدول الرئيسية الخمس، وهي: الصين، وفيتنام، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، واليابان.أما حجم واردات كوريا من منتجات المعلومات والاتصالات فبلغ 12 مليارا و760 مليون دولار في نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 23.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.